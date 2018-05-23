В СБУ назвали фейком повідомлення від імені ІДІЛ про теракти під час фіналу Ліги чемпіонів

У відомстві закликали журналістів не поширювати "сумнівні повідомлення від іноземних таблоїдів, які було вигадано за поребріком".

У Службі безпеки України назвали "інформаційним вкидом" повідомлення в соціальних мережах від нібито терористичної організації Ісламська Держава про терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві.

Як написала на своїй сторінці у Facebook речник СБУ Олена Гітлянська, в одній із соціальних мереж з’явилися повідомлення від імені терористичної організації Ісламська Держава про нібито заплановані на 26 травня у Києві теракти під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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За її словами, експерти СБУ, дослідивши ці повідомлення, встановили, що вони розміщувались з аккаунтів, які не мають стосунку до Ісламської Держави. "Ми вважаємо, що інформаційний "вкид" був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед жителів та гостей столиці України. СБУ робить все від неї залежне, щоб свято футболу відбулось мирно і спокійно", - наголосила вона.

Також Гітлянська закликала журналістів не поширювати "сумнівні повідомлення від іноземних таблоїдів, які було вигадано за поребриком".

Нагадаємо, раніше видання The Sun опублікувало інформацію, що вболівальники "Реала" і "Ліверпуля" стали об'єктом загроз з боку терористичних формувань організації ІДІЛ.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21.45 на НСК "Олімпійський". У фінал вийшли ФК "Ліверпуль" та ФК "Реал Мадрид".

У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня о 19.00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК "Вольсбург" та ФК "Ліон".

В КМДА прогнозують, що у зв’язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів до Києва прибудуть майже 100 тис. туристів, зокрема 50 тис. вболівальників.

У Держприкордонслужбі, натомість, прогнозують прибуття в Україну щонайменше 30 тис. фанатів та гостей спортивного свята, а найбільше уболівальників очікується з Англії та Іспанії, Німеччини та Франції.