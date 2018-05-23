З'явилося перше відео "заряджених" вболівальників Ліверпуля, які летять до Києва

14:30, 23 травня 2018
Футбол
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Найбільш нетерплячі фанати "Ліверпуля" вже на шляху до Киевa / ol.co.uk

Перші вболівальники англійського "Ліверпуля" вже вирушили до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому англійська команда зіграє з мадридським "Реалом".

Відео з "зарядженими" англійцями в літаку по дорозі в Київ постять користувачі соціальних мереж, повідомляє Трибуна.

Вболівальники стрибають у літаку, який знаходиться в повітрі, а стюардеси перебувають у стані шоку. Користувачі соцмереж, які коментують ролик, також неоднозначні у своїх оцінках дій фанатів.

Багато з них відзначають те, що вболівальники не дотримуються елементарних правил безпеки, адже літак летить на великій висоті.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться у Києві в суботу, 26 травня. Початок гри на НСК "Олімпійський" о 21.45.

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Теги: #Ліверпуль#Ліга Чемпіонів Київ#Реал Мадрид