З'явилося перше відео "заряджених" вболівальників Ліверпуля, які летять до Києва

У соцмережах обговорюють поведінку вболівальників "червоних" у літаку по дорозі в українську столицю.

Перші вболівальники англійського "Ліверпуля" вже вирушили до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому англійська команда зіграє з мадридським "Реалом".

Відео з "зарядженими" англійцями в літаку по дорозі в Київ постять користувачі соціальних мереж, повідомляє Трибуна.

Вболівальники стрибають у літаку, який знаходиться в повітрі, а стюардеси перебувають у стані шоку. Користувачі соцмереж, які коментують ролик, також неоднозначні у своїх оцінках дій фанатів.

Багато з них відзначають те, що вболівальники не дотримуються елементарних правил безпеки, адже літак летить на великій висоті.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться у Києві в суботу, 26 травня. Початок гри на НСК "Олімпійський" о 21.45.