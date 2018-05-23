З'явилося перше відео "заряджених" вболівальників Ліверпуля, які летять до Києва
Перші вболівальники англійського "Ліверпуля" вже вирушили до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому англійська команда зіграє з мадридським "Реалом".
Відео з "зарядженими" англійцями в літаку по дорозі в Київ постять користувачі соціальних мереж, повідомляє Трибуна.
Вболівальники стрибають у літаку, який знаходиться в повітрі, а стюардеси перебувають у стані шоку. Користувачі соцмереж, які коментують ролик, також неоднозначні у своїх оцінках дій фанатів.
Багато з них відзначають те, що вболівальники не дотримуються елементарних правил безпеки, адже літак летить на великій висоті.
Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться у Києві в суботу, 26 травня. Початок гри на НСК "Олімпійський" о 21.45.
🔴 @LFC fans on the plane. 😳— SPORF (@Sporf) 22 травня 2018 р.
🇺🇦 Next stop Kiev.
🎶 "Allez, Allez, Allez" 🎉
(📹 @fasteddylfc)pic.twitter.com/mY4jJHTGva