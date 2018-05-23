Вернидуб не впевнений, що буде тренувати "Зорю" в наступному сезоні

Головний тренер луганчан підвів підсумки минулого чемпіонату, зазначивши, що команда зробила крок назад.

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб коротко підбив підсумки сезону 2017/18, що завершився.

Зокрема, наставник команди зазначив, що його підопічні розгубили багато очок і зробили крок назад у турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Ми втратили дуже багато очок. Ви самі це розумієте. Цього і не вистачило. Скаржитися не хочу. Але навіть у матчі з «Ворсклою» у нас не було того складу, який у минулому році виборов бронзу. У нас нова команда. Потрібно терпіння. Більше працювати. І тоді все вийде. Ми і так боролися до кінця. Трохи не вистачило. Треба зібрати всю волю в кулак і намагатися вийти в Лігу Європи через кваліфікацію. Дві спроби у нас були. На жаль, успіхом вони не увінчалися. Обидва рази раунд плей-офф ми не пройшли. Є шанс реабілітуватися", - зазначив Вернидуб.

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Щодо свого майбутнього в команді, наставник зауважив: "найближчим часом ми обговоримо з президентом клубу всі деталі і приймемо рішення".

А на запитання, якщо ж в цілому оцінити сезон, він був позитивний або негативний для «Зорі», зазначив: "Для мене, як для тренера, було більше негативу. В тому році була бронза. Хотілося це повторити і в цьому році. Не вийшло. Позитивний сезон був у тому, що у нас дуже багато молодих і перспективних футболістів. Є великий потенціал. Дуже важливо його розкрити".

Як повідомляв УНІАН, "Зоря" зайняла 4-е місце в чемпіонаті УПЛ сезону 2017/18. Команда розпочне новий єврокубковий сезон з раунду кваліфікації Ліги Європи.