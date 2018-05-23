У "Каховці" виступає колишній футболіст команди з "ДНР"

Сергій Козаченко грав за "Оплот Донбасу".

Гравець футбольного клубу СК «Каховка» Сергій Козаченко ще недавно виступав за футбольний клуб терористичної організації ДНР.

У 2016-2017 роках Сергій Козаченко грав у команді «Оплот Донбасу», почесним президентом якої є ватажок ДНР Олександр Захарченко, повідомляє херсонське інтернет-видання Міст.

У Донецьк гравець перебрався з Краматорська.

Команда виступала не тільки в «змаганнях» ДНР, але і грала у відкритому чемпіонаті Ростовської області.

Перед матчами гравці слухали політінформацію від бойовиків з Росії. Такими фотографіями переповнений інтернет.

У 2018 році Козаченко почав виступати за Каховку. Навесні ця команда стала володарем Кубка області, після чого Козаченко у соцмережі написав, що "кубок їде в Донецьк".

Футбольний клуб «Оплот Донбасу» сформований на базі команди «Донецьк» у жовтні 2015 року. Президентом нового футбольного клубу став голова «Донецької міської адміністрації» Ігор Мартинов, а почесним Президентом виступив голова «Донецької Народної Республіки» Олександр Захарченко.