Арбітр Арановський повністю непричетний до справи про договірні матчі

13:36, 23 травня 2018
Футбол
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Євген Арановський непричетний до скандалу з договірними матчами в українському футболі / footboom.com

Насправді Євген Арановський повністю непричетний до цієї справи, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У слідства, згідно офіційного документу, виникли питання виключно до його брата, Віктора Арановського, і лише через помилку з адресою співробітники правоохоронних органів прийшли до місця проживання Євгена Арановського. 

У зв’язку із цим, призначення Євгена Арановського на матч плей-офф за право грати у Прем’єр-лізі «Чорноморець» — «Полтава» є підтвердженим.

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Теги: #боротьба з договірними матчами в Україні#договірні матчі у футболі