Арбітр Арановський повністю непричетний до справи про договірні матчі

Призначеня Арановського на матч плей-офф УПЛ "Чорноморець" - "Полтава" підтверджено.

Напередодні ЗМІ згадували прізвище арбітра Євгена Арановського як фігуранта слідства стосовно договірних матчей.

Насправді Євген Арановський повністю непричетний до цієї справи, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У слідства, згідно офіційного документу, виникли питання виключно до його брата, Віктора Арановського, і лише через помилку з адресою співробітники правоохоронних органів прийшли до місця проживання Євгена Арановського.

У зв’язку із цим, призначення Євгена Арановського на матч плей-офф за право грати у Прем’єр-лізі «Чорноморець» — «Полтава» є підтвердженим.