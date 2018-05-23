Арбітр Арановський повністю непричетний до справи про договірні матчі
13:36, 23 травня 2018Футбол
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Призначеня Арановського на матч плей-офф УПЛ "Чорноморець" - "Полтава" підтверджено.
Євген Арановський непричетний до скандалу з договірними матчами в українському футболі / footboom.com
Напередодні ЗМІ згадували прізвище арбітра Євгена Арановського як фігуранта слідства стосовно договірних матчей.
Насправді Євген Арановський повністю непричетний до цієї справи, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
У слідства, згідно офіційного документу, виникли питання виключно до його брата, Віктора Арановського, і лише через помилку з адресою співробітники правоохоронних органів прийшли до місця проживання Євгена Арановського.
У зв’язку із цим, призначення Євгена Арановського на матч плей-офф за право грати у Прем’єр-лізі «Чорноморець» — «Полтава» є підтвердженим.
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