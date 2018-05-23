Онлайн-відеотрансляція, Чорноморець - Полтава: Прем'єр-ліга, плей-офф, 1-й матч

Сьогодні в Одесі відбудеться один з двох матчів за право зіграти в наступному сезоні в елітному дивізіоні українського футболу.

Сьогодні в Одесі проходить перший матч плей-офф чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймає команду ПФЛ (Перша ліга) "Полтаву".

Це перша гра плей-офф за право взяти участь у чемпіонаті Прем'єр-ліги сезону 2018/19.

Згідно з регламентом змагань команди повинні провести дві гри, причому відповідна проходить на полі команди з нижнього дивізіону. Переможець за сумою двох матчів проходить в Прем'єр-лігу.

Матч-відповідь відбудеться у Полтаві в неділю, 27 травня.

"Чорноморець" в нинішньому сезоні довгий час перебував у турнірній таблиці УПЛ на останньому 12-му місці, але в заключному 32-му турі зумів обіграти "Зірку" з Кропивницького і уникнув прямого вильоту з УПЛ.

У свою чергу, "Полтава" відстала на 3 бали від київського "Арсеналу" і посіла 2-е місце в турнірі Першої ліги, не зумівши напряму потрапити в УПЛ.

Матч в Одесі розпочнеться о 19.00.

ТВ-трансляція гри - телеканал УНІАН.