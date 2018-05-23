Іспанець Емері змінив легендарного Венгера на посаді тренера лондонського Арсеналу

46-річний фахівець раніше тренував французький Парі Сен-Жермен.

Іспанський тренер Унаї Емері очолив лондонський "Арсенал" після відставки Арсена Венгера, який пропрацював з командою 22 роки.

Новину про призначення Емері опубліковано на офіційному сайті ФК "Арсенал".

Цікаво, що напередодні іспанець сам опублікував пост про своє призначення в соціальній мережі, але швидко його видалив. Потім доступ до його облікового запису був тимчасово заблокований.

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«Ми щасливі вітати Унаї в "Арсеналі". Він визнаний переможець. Впевнені, що це той, хто потрібен клубу, і він допоможе клубу добитися успіхів заради вболівальників, працівників клубу та всіх, кому не байдужі цілі "Арсеналу"», — прокоментував призначення 46-річного фахівця один з основних акціонерів клубу Стен Кронке.

Емері зумів домогтися помітних успіхів на чолі свого колишнього клубу. У сезоні 2017/18 разом з ПСЖ він завоював титул чемпіона Франції, володаря Кубка і Суперкубка країни. Тим не менш, на міжнародній арені, в Лізі чемпіонів, команда не зуміла поборотися за титул. Також невдоволення тренером висловлював самий зоряний гравець ПСЖ бразилець Неймар.

18 травня стало відомо, що ПСЖ очолив німецький фахівець Томас Тухель.