Динамо виставило на трансфер Самбрано, Пантича і Корзуна

У даний момент гравці за допомогою своїх агентів зайняті пошуком нових для себе команд.

Тренерський штаб київського «Динамо» більше не розраховує на трьох футболістів своєї першої команди — захисників Карлоса Самбрано та Александара Пантича, а також півзахисника Микиту Корзуна.

Оскільки у всіх трьох — діючі контракти з «Динамо», столичний клуб виставив цих футболістів на трансфер, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

У даний момент гравці за допомогою своїх агентів зайняті пошуком нових для себе команд.

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Нагадаємо, крім згаданих футболістів, в новому сезоні в «Динамо» також не буде Євгена Хачеріді, Дьемерси Мбокані і Жуніора Мораєса — у всіх цих футболістів закінчилися контракти з «біло-синіми», а нові угоди з ними підписані не будуть. Про це після недавнього матчу «Динамо» — «Шахтар» (2:1) оголосив головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич. Крім того, завершив свої виступи в «Динамо» ветеран команди Олег Гусєв.