Боруссія з Ярмоленком у складі зіграла внічию з ФК Лос-Анджелес (відео)

10:30, 23 травня 2018
Футбол
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Ярмоленко не зміг забити гол у Лос-Анджелесі / facebook.com/LAFC

В американському Лос-Анджелесі завершився товариський матч, в якому господарі приймали німецьку "Боруссію" з Дортмунда і звели матч внічию.

Гра завершилася з рахунком 1:1, повідомляється на сайті американського клубу.

Ярмоленко вийшов на поле після перерви, на самому початку другого тайму, але продовжити свою гольову серію в третьому матчі поспіль український легіонер не зумів.

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Теги: #Лос-Анджелес#Ярмоленко Боруссія