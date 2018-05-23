Боруссія з Ярмоленком у складі зіграла внічию з ФК Лос-Анджелес (відео)

Матч завершився з рахунком 1:1.

В американському Лос-Анджелесі завершився товариський матч, в якому господарі приймали німецьку "Боруссію" з Дортмунда і звели матч внічию.

Гра завершилася з рахунком 1:1, повідомляється на сайті американського клубу.

Ярмоленко вийшов на поле після перерви, на самому початку другого тайму, але продовжити свою гольову серію в третьому матчі поспіль український легіонер не зумів.