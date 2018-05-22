У МВС назвали футбольні клуби, причетні до договірних матчів (список)

Серед клубів, причетних до договірних матчів, 5 представляють Прем'єр-лігу.

В українському футболі існує чотири ліги, у якій приймають участь 52 футбольні клуби.

Як повідомили в прес-службі МВС, наразі задокументовано протиправну діяльність 5-х злочинних груп та 35 футбольних клубів.

За словами голови МВС Арсена Авакова, правоохоронці встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів більше ніж у 57 епізодах.

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Так, згідно з даними поліції, до договірних матчів були причетні футбольні клуби: ФК "Волинь" (Луцьк), FC GELIOS (Харків), ФК "Суми", ФК "Балкани" (село Зоря, Одещина), ФК "Миколаїв", МФК "Кремінь" (Кременчуг), ФК "Десна" (Чернігів), ФК "Жемчужина" (Одеса), ФК "ФК Нива" (Вінниця), ФК "Інгулець", ФК "Говерла" (Ужгород), ФК "Олександрія", ФК "Судостроитель" (Миколаїв), ФК "Таврія" (Сімферополь), ФК "Зоря" (Луганськ), ФК "Ворскла" (Полтава), ФК "Колос" (село Ковалівка, Київщина), ФК "Черкаський Дніпро", ФК "Олімпік" (Донецьк), ФК "Poltava", ФК "Оболонь Бровар" (Київ), ФК "Зірка" (Кропивницький), ФК "Буковина" (Чернівці), ФК "Енергія" (Нова Каховка), ФК "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), ФК "Прикарпаття" (Івано-Франківськ), ФК "Нікополь", ФК "Реал Фарма" (Овідіополь), ФК "Кристал Херсон", ФК "Металург" (Запоріжжя), ФК "Арсенал" (Київ), ФК "Гірник Спорт" (Горішні плавні), ФК "Петриківка" та інші.

Зазначається, що серед цих клубів, причетних до договірних матчів, 5 представляють Прем'єр-лігу: "Зоря", "Ворскла", "Олімпік", "Олександрія" та "Зірка".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці по всій території України відбулася масова облава на організаторів договірних матчів.