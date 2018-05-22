Павелко - про боротьбу з договірними матчами: це історичний день для українського футболу

Президент ФФУ прокоментував масову облаву на організаторів договірних матчів в Україні.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко вважає, що перші результати боротьби з договірними матчами - це лише початок на шляху очищення українського футболу від нечесної гри.

"Це історичний день. Це тільки початок очищення українського футболу від того, що було вкорінене роками. Причому злочинці тепер не будуть обмежуватися лише адміністративними штрафами. За необхідності ми будемо ініціювати посилення відповідальності за такі злочини.

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Упевнений, що робота комітету етики, який очолює Франческо Баранка, і першого віце-президента ФФУ Назара Холодницького принесе свої результати. Я впевнений, що це хороший сигнал усім молодим футболістам, які на порозі вчинення подібних злочинів.

Вони повинні замислитися над своїм майбутнім, як у футболі, так і в житті. Це дуже хороший "кейс" і для всього європейського футболу", – зазначив Павелко на прес-конференції у вівторок, 22 травня, повідомляє "Футбол 24".

Відповідаючи на питання про те, чи будуть прийняті рішення про усунення тих чи інших функціонерів або арбітрів Федерацією футболу, Павелко анонсував, що розповість про це на прес-конференції 23 травня, в якій візьмуть участь голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка та голова комітету арбітрів Лучано Луччі.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, почалася масова облава на організаторів договірних матчів. Також МВС опублікувала відео, де продемонструвала 2 факту передачі хабара.