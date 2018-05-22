Угруповання ІДІЛ погрожують терактами в Києві на фіналі Ліги чемпіонів - The Sun

Бойовики ІДІЛ опублікували плакати з погрозами уболівальникам в столиці України.

Вболівальники «Реала» і «Ліверпуля» стали об'єктом загроз з боку терористичних формувань організації ІДІЛ.

Бойовики опублікували плакати, на яких загрожують кровопролиттям під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві, повідомляє The Sun.

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В ІДІЛ загрожують фанатам «Ліверпуля» і «Реала» збройними атаками в Києві, повідомляє The Sun. Повідомлення такого типу були оголошені в закритих групах терористів в Telegram. Організатори закликають терористів здійснювати напади в центрі міста.

Авторитетні експерти запевнили, що у терористів немає можливості здійснити атаки в Києві. «Швидше за все, це сигнал перед чемпіонатом світу в Росії. Цей турнір – їхня справжня мета», – сказав британський розвідник Олі Уїлшир.

Фінальний матч Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський".