У поліції вирішили залишити на волі фігурантів справи про договірні футбольні матчі

У Нацполіції сподіваються, що справа про договірні матчі не буде довготривалою.

Національна поліція України не бачить необхідності затримувати осіб, які є фігурантами у кримінальному провадженні щодо договірних матчів в українському футболі.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець, передає УНІАН.

“Що стосується затриманих. І санкції статей, і скажімо так, категорія злочинів, і кількість вчинених епізодів... Ми не бачимо необхідності сьогодні затримувати людей, кидати їх до камер. Для нас важливіше, напевно, фактичне притягнення до відповідальності і знищення цієї історії в українському футболі як такої”, - сказав він.

Разом з тим Купранець сподівається, що ця справа не буде довготривалою.

“Я не думаю, що це буде довготривала справа, яку ми роками будемо відтягувати до якогось логічного завершення. Ми постараємось максимально швидко це зробити”, - запевнив він.

Разом з тим глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що сьогодні завершилася лише перша фаза розслідування цієї справи.

Водночас президент федерації футболу України Анатолій Павелко повідомив, що завтра відбудеться окремий брифінг, на якому буде оприлюднена інформація щодо санкцій до фігурантів цієї справи, які пов’язані з футбольними клубами.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше в Генпрокуратурі заявили про проведені обшуки в рамках розслідування фактів організації договірних футбольних матчів, однак не оприлюднили ніяких подробиць.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що представники п'яти різних груп, які протягом багатьох років організовували договірні футбольні матчі в Україні, платили від 30 до 100 тис. грн гравцям, суддям і власникам клубів за забезпечення "потрібного" результату футбольних поєдинків.

За словами міністра, учасники злочинних груп робили ставки в букмекерських конторах, зареєстрованих у країнах Азії, й отримували до 5 млн доларів щорічно.

Слідством установлено, що до діяльності цих організованих груп були залучені 35 футбольних клубів з 10 областей України.

Фігурантам оголошено про підозру в скоєнні злочинного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) і ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результат спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

Аваков наголосив, що це перший випадок в Україні, коли до відповідальності притягуються не лише гравці футбольних клубів, а й організатори "договірних" матчів".