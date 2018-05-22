Правозахисники закликали бойкотувати матч-відкриття ЧС-2018 в Росії

Незважаючи на бажання мільйонів подивитися матч, страждання мирного населення Сирії не повинні бути забуті.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала до політичного бойкоту матчу-відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії, який відбудеться 14 червня.

Про це у вівторок, 22 травня, в спеціальній заяві повідомив виконавчий директор цієї організації Кеннет Рот, передає dw.com.

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"Світові лідери повинні надіслати президенту Путіну сигнал, що поки він не змінить свою політику і не зробить кроки, щоб покінчити зі звірствами російських і сирійських військ в Сирії, вони не будуть сидіти разом із ним у віп-ложах на матчі-відкритті", - заявив Рот.

Директор Human Rights Watch підкреслив, що, приймаючи чемпіонат, Росія домагається поваги і прагне схилити на свою сторону світову громадську думку. Однак, незважаючи на бажання мільйонів подивитися матч, страждання мирного населення Сирії не повинні бути забуті.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Міжнародної федерації футболу (ФІФА) глибоко стурбовані ситуацією з появою закликів бойкотувати чемпіонат світу-2018, який пройде влітку в Росії.