МВС викрило діяльність 5-ти злочинних груп з організації договірних матчів в українському футболі (відео)

Задукоментовано 57 епізодів злочинів, до яких причетні більш ніж 328 осіб.

Департаментом захисту економіки Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури иа за дієвої підтримки ФФУ вдалося виявити діяльність 5-ти злочинних груп з організації договірних матчів в українському футболі. Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці у Facebook. До cкладу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери, суб'єкти господарської діяльності та громадяни України. Загалом задукоментовано 57 епізодів злочинів, до яких причетні більш ніж 328 осіб.

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