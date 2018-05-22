МВС викрило діяльність 5-ти злочинних груп з організації договірних матчів в українському футболі (відео)
15:59, 22 травня 2018Футбол
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Задукоментовано 57 епізодів злочинів, до яких причетні більш ніж 328 осіб.
Брифінг керівників МВС про спецоперацію / sportarena.com
Департаментом захисту економіки Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури иа за дієвої підтримки ФФУ вдалося виявити діяльність 5-ти злочинних груп з організації договірних матчів в українському футболі.
Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці у Facebook.
До cкладу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери, суб'єкти господарської діяльності та громадяни України.
Загалом задукоментовано 57 епізодів злочинів, до яких причетні більш ніж 328 осіб.
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