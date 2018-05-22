Фінал Ліги Чемпіонів Реал – Ліверпуль: подробиці де житимуть команди і чому бійки не буде

26 травня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальний матч за володіння головного і самого престижно єврокубка - Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться мадридський "Реал" і англійський Ліверпуль. Що треба знати про фінал ЛЧ в Києві: де будуть жити, прогноз букмекерів і чому не повинно бути бійок між вболівальниками, читайте в нашому матеріалі.

Поки Київ готується до проведення фіналу ліги Чемпіонів, ми розповімо вам нові подробиці цієї головної футбольної події.

Де будуть жити гравці Реала і номер для Кріштіану Роналду

Обидві команди прилетять до Києва за два дні до гри, 24 травня.

Гравці мадридського "Реала" будуть жити в готелі "Опера", який порекомендував їм менеджер збірної Іспанії, що побував тут в 2012-му році, під час фіналу Євро-2012. Тоді збірна Іспанії, у вирішальному матчі чемпіонату Європи перемогла команду Італії з рахунком 4:0.

Поки номера не розписані між гравцями, але, судячи з усього, лідер команди Кріштіану Роналду, відомий своєю любов'ю до розкоші, поселять в номер категорії "люкс".

Персонал готелю прибере з міні-барів в номерах алкоголь і газовані напої, залишивши тільки воду. Також не можна буде замовити в номер їжу, меню також буде прибрано з номерів гравців і персоналу "Реала". Істи всі будуть разом в їдальні - три рази в день щільна їжа, і тричі - перекуси. У меню команди - паста, курка, риба - все, що рекомендує клубний лікар, Борщ не буде входити в меню гравців.

Разом з тим, після матчу вже їсти можна все, що душі завгодно. Співробітники персоналу готелю згадують, що після фіналу Євро-2012 гравці збірної Іспанії привезли 50 пакетів їжі з МакДональдса. "Ми їм приготували замовлену їжу, але вони зволіли їжу, привезену з собою в пакетах", - зазначає менеджер.

Читайте такожЯк зустрінемо гостей, де розважимось та де шукати фан-зони: як Київ зустрічатиме фінал Ліги Чемпіонів УЄФА-2018

Нарешті, дивитися по ТБ в номерах можна буде тільки "корисні" передачі. Наприклад, клубний телеканал "Реал-ТБ", який безкоштовно транслюють ряд супутникових платформ.

Вартість номери категорії "люкс" в готелі становить 20 тисяч гривень на добу. Вартість номери категорії "стандарт" - 5 тис. гривень.

Де будуть жити гравці Ліверпуля

У свою чергу, футболісти "Ліверпуля" поселяться в готелі "Інтерконтиненталь" поблизу Михайлівської площі. Готель знаходиться в самому серці старого Києва, в «кільці» знаменитих православних храмів – Софійського собору, Михайлівського Золотоверхого монастиря та Андріївської церкви.

Цей готель також відома своїми гостями з числа спортивних делегацій. Зокрема, тут проживали футболісти "Манчестер Сіті". Делегація з гравцями англійської команди прибувала до столиці України на матч 1/8 фіналу Ліги Європи в березні 2011 року і на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в лютому 2016-го.

Також у готелі зупинялися ряд інших футбольних команд, зокрема, російський "Зеніт" із Санкт-Петербурга ще в далекому 2013-му році.

Номери в готелі коштують від 368 до 814 євро на добу.

Скільки вболівальників від кожної команди

В цьому питанні ясності поки немає. Так, офіційне число квитків, розподілених Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) між фанатами команд, складає 17 тисяч з кожної сторони. Тобто, в сумі - 34 тисячі вболівальників. Але це - офіційно.

Поки ж зі стану команд-фіналістів приходять невтішні новини. Через проблеми з логістикою - божевільна дорожнеча готелів і відсутність зручних авіарейсів по суботах, щоб відлетіти/прилетіти в день матчу, вже повернули свої квитки близько 2200 фанатів "Реала". При цьому здають квитки не тільки рядові вболівальники "вершкових", але і дружини гравців й інші "особливо важливі" гості, з якими команда зазвичай літає на матчі такого високого рівня.

Читайте такожФінал Ліги чемпіонів у Києві – навіщо і для кого? (рос.)

При цьому, деякі вболівальники "Реала" готові перепродати свої квитки, але це заборонено правилами клубу.

Докладної інформації про "відмовників" з Ліверпуля поки не надходило. Але і в стані англійського клубу не все гаразд з реалізацією квитків. І той факт, що на секторах уболівальників обох команд будуть зяяти порожнечі, практично, очевидний.

Бійки не буде

Організатори київського фіналу Ліги чемпіонів зробили все, щоб уникнути масових заворушень гарячими фанатами двох команд в день гри.

Фанатів розведуть по різних кутах центру Києва і до матчу вони взагалі не будуть перетинатися. Вболівальники будуть прибувати в столичний аеропорт "Бориспіль" одразу ж, на спеціальних шатлах доставлятися до централізованого місця збору.

Для вболівальників мадридського "Реала" таким місцем стане Палац Україна. Перед будівлею побудують сцену і для фанів "вершкових" буде організована концертна програма. Потім фани команди зі столиці Іспанії пройдуть до стадіону по Великій Васильківській, де і займуть свої місця в секторах стадіону. Переважно, за воротами або в районі кутових прапорців, лінії воріт.

Фанати "Ліверпуля" займуть місце з протилежного боку, за "бессарабськими воротами". Місцем їх збору в місті буде парк Шевченко біля червоного корпусу Київського національного університету. Керівництво Ліверпуля не передбачає для своїх уболівальників проведення будь-яких передматчевих заходів. Мабуть, головним для фанатів "червоних" стане поглинання пива напередодні гри.

Колони вболівальників двох команд ніяк не перетнуться у місті. Зрозуміло, одиничних випадків бійок виключати не можна. Переміщення по місту буде вільним і не ймовірність зустрічі фанатів двох протиборчих команд, наприклад, на Хрещатику, не виключено. Разом з тим, не варто забувати про те, що додаткові загони поліції будуть охороняти порядок у місті в посиленому режимі.

Букмекери ставлять на "Реал"

На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу вважається мадридський "Реал". За даними спеціалізованого порталу BetExplorer, який зібрав дані 26 провідних контор світу, середня ставка на перемогу "Реала" становить 2.21 до 1. У той же час на нічию в основний час гри можна поставити з розрахунку 3.73 до 1, а на перемогу "Ліверпуля" - 3.09 до 1.