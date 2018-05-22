35 українських футбольних клубів підозрюються в організації договірних матчів

Облава на організаторів договірних матчів була справді масовою.

35 українських футбольних клубів підозрюються в організації матчів з заздалегідь фіксованим результатом - "договорняків".

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Football Hub.

Які саме чемпіонати представляють ці клуби — не уточнюється.

Однак сьогодні журналіст Артем Франков заявив, що обшуки почали проводитися у представників Першої ліги, повідомляє SportArena.

Раніше вранці інформувалося про масову облаву на організаторів договірних матчів. Відомо, що правоохоронні органи провели більше 50 обшуків у дев'яти областях України.

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Серед них — екс-тренер Маріуполя Олександр Севідов і Руслан Забранський, що працює з МФК Миколаїв. Під підозрою також арбітри Євген і Віктор Арановський, Олександр Павлюк і Олександр Сахно.

При цьому колишній наставник приазовців в коментарі Sport Arena підкреслив, що не може підтвердити інформацію щодо обшуків. А ось головний тренер " Миколаєва заперечує сам факт проведення слідчих заходів.

Раніше повідомлялося про прес-конференції в МВС, яка відбудеться сьогодні вдень. В ході неї правоохоронні органи розкажуть деталі масової облави на організаторів договірних матчів.