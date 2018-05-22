Перед фіналом ЛЧ у Києві демонтували банери з логотипом Газпрому

УЕФА погодився з позицією КМДА щодо неможливості використання логотипів «Газпрому»

Головний представник в питаннях підготовки до Фіналу ЛІги чемпіонів у Київській міській державній адміністраціяї Андрій Мірошниченко повідомив, що в Києві демонтували банер з логотипом «Газпрому».

«Масові акції супротиву, акти вандалізму та графіті шоу відміняються. УЕФА погодився з позицією КМДА щодо неможливості використання логотипів «Газпрому» навіть у якості інформації про партнерів Ліги Чемпіонів. Все прибрано. Вже зараз друкується нове оформлення, яким замінять демонтоване. Всім вдячні за розуміння», – повідомив Мірошниченко на власній сторінці у Facebook.

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Раніше влада міста, посилаючись на невдоволення жителів столиці, обіцяла не розміщувати банери з логотипом «Газпрому» на вулицях міста і в фан-зоні, планувалося показати його тільки на стадіоні «Олімпійський».