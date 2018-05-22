Дортмундська Боруссія українця Ярмоленка отримала нового головного тренера

Наставником команди стане швейцарський фахівець Люсьєн Фавр.

Керівництво німецького футбольного клубу "Боруссія" (Дортмунд) оголосило ім'я нового головного тренера команди.

Ним стане швейцарський фахівець Люсьєн Фавр, повідомляється в офіційному Twitter команди.

60-річний тренер підписав з командою контракт на 2 роки - до 2020-го.

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У минулому сезоні "Боруссія" зайняла 4-е місце в підсумковій таблиці чемпіонату Німеччини, хоча по ходу сезону впевнено лідирувала. Тим не менш, клуб отримав право виступити в Лізі чемпіонів у новому сезоні 2018/19.

Одним із гравців основного складу команди є півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.