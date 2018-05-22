Дортмундська Боруссія українця Ярмоленка отримала нового головного тренера
13:02, 22 травня 2018Футбол
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Наставником команди стане швейцарський фахівець Люсьєн Фавр.
Люсьєн Фавр буде керувати "Боруссією" протягом наступних двох сезонів / twitter.com/BVB
Керівництво німецького футбольного клубу "Боруссія" (Дортмунд) оголосило ім'я нового головного тренера команди.
Ним стане швейцарський фахівець Люсьєн Фавр, повідомляється в офіційному Twitter команди.
60-річний тренер підписав з командою контракт на 2 роки - до 2020-го.
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У минулому сезоні "Боруссія" зайняла 4-е місце в підсумковій таблиці чемпіонату Німеччини, хоча по ходу сезону впевнено лідирувала. Тим не менш, клуб отримав право виступити в Лізі чемпіонів у новому сезоні 2018/19.
Одним із гравців основного складу команди є півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.
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