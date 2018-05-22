Обшуки за підозрою в організації договорняків: стали відомі прізвища підозрюваних
12:41, 22 травня 2018Футбол
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У списку причетних до організації матчів з фіксованим результатом значаться два тренера та четверо арбітрів.
У минулому сезоні Севідов тренував харківський "Металіст" / xsport.ua
Стали відомі імена деяких футбольних фахівців, у яких правоохоронні органи провели обшуки.
Зокрема, це Олександр Севідов, відомий як колишній тренер «Маріуполя», «Металіста» і «Карпат», повідомляє Football Hub.
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Також серед підозрюваних головний тренер МФК «Миколаїв» Руслан Забранський, а також четверо арбітрів - Євген Арановський, Віктор Арановський, Олександр Павлюк і Олександр Сахно.
Всього правоохоронні органи провели вже більше 50 обшуків у 9 областях України.
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