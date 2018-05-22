Обшуки за підозрою в організації договорняків: стали відомі прізвища підозрюваних

У списку причетних до організації матчів з фіксованим результатом значаться два тренера та четверо арбітрів.

Стали відомі імена деяких футбольних фахівців, у яких правоохоронні органи провели обшуки. Зокрема, це Олександр Севідов, відомий як колишній тренер «Маріуполя», «Металіста» і «Карпат», повідомляє Football Hub. Читайте такожВ Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів - ЗМІ Також серед підозрюваних головний тренер МФК «Миколаїв» Руслан Забранський, а також четверо арбітрів - Євген Арановський, Віктор Арановський, Олександр Павлюк і Олександр Сахно. Всього правоохоронні органи провели вже більше 50 обшуків у 9 областях України.

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