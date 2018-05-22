Бекхем порушив правила етикету на королівському весіллі і може не отримати титул лицаря (відео)

Колишній футболіст жував гумку, що є грубим порушенням норм етикету.

Девід Бекхем, який був запрошений разом з дружиною Вікторією на королівське свято - урочисту церемонію одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл - грубо порушив норми етикету.

На церемонії вінчання спортсмен жував гумку, що абсолютно неприйнятно по відношенню до традицій і норм, повідомляє ТСН.Проспорт.

Цікаво, що саме за такий вчинок, Девід може не отримати орден британського лицаря.

Крім екс-футболіста знехтувала королівським етикетом і внучка самої Королеви Єлизавети II, британська принцеса Беатріс.

Дівчина, як і Бекхем з'явилася на церемонії вінчання принца Гаррі і Меган Маркл з жуйкою у роті.

Церемонія одруження пройшла 19 травня в Віндзорському палаці і стала головною подією минулого уїк-енду в світі.