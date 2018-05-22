Бекхем порушив правила етикету на королівському весіллі і може не отримати титул лицаря (відео)

12:17, 22 травня 2018
Футбол
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Бекхем грубо порушив норми етикету на королівському весіллі / Reuters
Девід Бекхем, який був запрошений разом з дружиною Вікторією на королівське свято - урочисту церемонію одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл - грубо порушив норми етикету.

Цікаво, що саме за такий вчинок, Девід може не отримати орден британського лицаря.

Крім екс-футболіста знехтувала королівським етикетом і внучка самої Королеви Єлизавети II, британська принцеса Беатріс.

Дівчина, як і Бекхем з'явилася на церемонії вінчання принца Гаррі і Меган Маркл з жуйкою у роті.

Церемонія одруження пройшла 19 травня в Віндзорському палаці і стала головною подією минулого уїк-енду в світі.

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Теги: #весілля#принц Гаррі і Меган Маркл