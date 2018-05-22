Опублікована програма "Фестивалю чемпіонів" на Хрещатику

Події навколо фіналу найпрестижнішого єврокубка пройдуть у Києві з 24 по 27 травня.

Київська міська державна адміністрація спільно з організаторами фіналу Ліги чемпіонів УЄФА оприлюднила програму свята "Фестиваль чемпіонів", яке відбудеться на Хрещатику.

Фестиваль стартує в день фіналу жіночої Ліги чемпіонів 24 травня і триватиме до неділі, 27 травня.

Схема фан-містечка, де проходитиме "Фестиваль чемпіонів":

У перший день відвідувачів Хрещатика чекають виступи футбольних фристайлерів а також ряду музичних груп. Головною подією дня стане фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між німецькою "Врольфсбургом" і французьким "Ліоном". Початок гри на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського - о 19.00 за київським часом.

Нп другий день уболівальникам буде запропоновано "головна страва" - турнір легенд європейського футболу, в якому зіграють команди "Реала", "Ліверпуля", легенди Ліги чемпіонів і "друзі Шевченка". Турнір розпочнеться на Хрещатику, в районі ЦУМу о 16.00 і завершиться близько 19.00.

У день головної події - фіналу Ліги чемпіонів, починаючи з 11.00 і до початку матчу, о 21.45., публіку розважатимуть футбольні фрістайлери і музиканти.

Нарешті, у неділю, 27 травня, наступного дня після фінального матчу ЛЧ, шоу буде тривати до вечора. А на головну сцену на Хрещатику для вітального слова також підніметься мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, головний матч європейського клубного сезону - фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" в Києві. На полі зійдуться мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль".