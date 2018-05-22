В Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів - ЗМІ
10:38, 22 травня 2018Футбол
262
Під підозру потрапили гравці, тренери, арбітри та президенти клубів.
Правоохоронці затримали 5 членів організованих злочинних угруповань / Футбол 24
Сьогодні вранці по всій території України відбулася масова облава на організаторів договірних матчів.
Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях країни, повідомляє Футбол24.
За інформацією слідства, йдеться про 5 організованих злочинних груп.
Цю інформацію підтверджує також джерело "Української правди" в правоохоронних органах. У вівторок о 15-тій очікується спільний брифінг правоохоронних органів.
Читайте такожЗатримано організатора договірних матчів, який пропонував 10 тисяч доларів юніорам "Карпат" за здачу гри
Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів.
На даний момент імена затриманих футбольних осіб поки невідомі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter