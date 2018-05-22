В Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів - ЗМІ

Під підозру потрапили гравці, тренери, арбітри та президенти клубів.

Сьогодні вранці по всій території України відбулася масова облава на організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях країни, повідомляє Футбол24. За інформацією слідства, йдеться про 5 організованих злочинних груп. Цю інформацію підтверджує також джерело "Української правди" в правоохоронних органах. У вівторок о 15-тій очікується спільний брифінг правоохоронних органів. Читайте такожЗатримано організатора договірних матчів, який пропонував 10 тисяч доларів юніорам "Карпат" за здачу гри Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів. На даний момент імена затриманих футбольних осіб поки невідомі.

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