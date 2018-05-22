В Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів - ЗМІ

10:38, 22 травня 2018
Футбол
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Правоохоронці затримали 5 членів організованих злочинних угруповань / Футбол 24

Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях країни, повідомляє Футбол24.

За інформацією слідства, йдеться про 5 організованих злочинних груп.

Цю інформацію підтверджує також джерело "Української правди" в правоохоронних органах. У вівторок о 15-тій очікується спільний брифінг правоохоронних органів.

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Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів.

На даний момент імена затриманих футбольних осіб поки невідомі.

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Теги: #корупція#договірні матчі у футболі