Шевченко зіграв у прощальному матчі Пірло і забив гол вже на першій хвилині
У Мілані на стадіоні «Сан-Сіро» відбувся прощальний матч колишнього півзахисника «Мілана», «Інтера», «Ювентуса» і збірної Італії Андреа Пірло.
У грі взяв участь і головний тренер збірної України, екс-форвард "Мілана" Андрій Шевченко. Він відкрив рахунок вже на першій хвилині, показавши, що знаходиться у відмінній формі.
Трохи пізніше "Шева" асистував Кларенсу Зеєдорфу,віддавши гольовий пас. Загалом на полі Шевченко провів 56 хвилин.
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Команди «Білих зірок» і «Синіх зірок», в складі яких виступали колишні партнери Пірло по клубах і національної збірної, зіграли внічию — 7:7. Хет-триком відзначився Філіппо Індзагі.
«Білі зірки» – «Сині зірки» – 7:7 (3:5)
«Білі зірки»: Абьятті, Діда, Бонуччі, К'єлліні, Костакурта, Фаваллі, Дзамбротта, Янкуловські, Мальдіні, Оддо, Неста, Шимич, Санетті, Бароніо, Каморанезі, Гаттузо, Леонардо, Лемпард, Пірло, Руй Кошта, Пепе, Верратті, Відаль, Баджо, Ді Натале, Яквінта, Ф. Індзагі, Матрі, Тотті, Пато, Вьєрі, Дель П'єро.
«Сині зірки»: Буффон, Сторарі, Адані, Барцальї, Кафу, Бонера, Діана, Феррара, Каладзе, Матерацці, Сержіньо, Пірло, Альбертіні, Амброзіні, Броккі, Діаманті, Де Россі, Маркізіо, Перотта, Зеєдорф, Боррьєлло, Роналдіньо, Тевес, Тоні, Вентола, Кассано, Шевченко, Квальярелла.