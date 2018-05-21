Визначилися 26 з 32 учасників групового етапу Ліги чемпіонів

"Шахтар" потрапив у груповий етап напряму, а на динамівців очікують кваліфікаційні раунди.

Визначилися 26 команд, які в наступному сезоні гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Це «Барселона», «Атлетіко», «Реал» Мадрид, «Валенсія» (всі – Іспанія), «Баварія», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссія» Д (Німеччина), «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», «Ліверпуль» (всі – Англія), «Ювентус», «Наполі», «Рома», «Інтер» (всі – Італія), «ПСЖ», «Монако», «Ліон» (Франція), «Локомотив», ЦСКА (обидва – Росія), «Порту» (Португалія), «Шахтар» (Україна), «Брюгге» (Бельгія), «Галатасарай» (Туреччина) і «Вікторія Пльзень» (Чехія).

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Згідно з нововведенням УЄФА, прямі путівки в груповий раунд отримали по чотири клуби з чотирьох провідних національних асоціацій в рейтингу УЄФА - Англії, Іспанії, Італії та Німеччини. Три команди зіграють у групі від Франції, дві - від Росії, по одній - від Португалії, України, Чехії, Бельгії та Туреччини.

Ще 6 місць у групах Ліги чемпіонів розіграють на чотирьох стадіях кваліфікації. «Динамо» стартує з 3-го раунду відбору - перші матчі відбудуться наприкінці липня.

Додамо, що "Шахтар" при жеребкуванні групового етапу потрапить у другий кошик. "Динамо", у разі успішного проходу кваліфікації, буде в третьому кошику.