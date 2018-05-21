Замість Вереса в наступному сезоні УПЛ буде грати ФК Львів

Про це заявив президент команди "Верес" Богдан Копитко.

Президент футбольного клубу «Верес» Богдан Копитко заявив, що клуб, який проводив матчі минулого сезону у Львові, повернеться в Рівне і з наступного сезону, швидше за все, буде виступати у Другій лізі.

Нинішній колектив, який зберіг путівку в УПЛ, посівши шосте місце, відтепер буде грати в Прем'єр-лізі під назвою «Львів».

«Народний клуб «Верес» з моменту свого відродження став яскравим явищем в українському футболі. Всього за три роки ми разом пройшли шлях від нуля в першу шістку прем'єр-ліги. Це стало можливим завдяки наполегливій праці, відсутності страху перед високими завданнями і тісній співпраці народного клубу і «Лімо». Ми разом створили казку.

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На жаль, розвиток «Вереса» значно обігнав розвиток футбольного господарства Рівненської області. Тому, «Верес» був змушений переїхати. Ми зробили все, щоб червоно-чорні почувалися у Львові комфортно.

Цей сезон хоч і був яскравим і цікавим, але показав низку проблем. Значна частина вболівальників Рівненщини не може відвідувати матчі улюбленої команди в 200 км від дому.

Тому було прийнято спільне рішення про повернення народного клубу «Верес» Рівне. Нинішня команда, яка має право виступу в українській прем'єр-лізі, буде перейменована в футбольний клуб «Львів».

Зі свого боку хочу зазначити, що ми і далі будемо будувати дружні відносини з рівненським клубом і футбольною громадськістю. Переконаний, «Верес» продовжить свою славну історію. І буде яскравим представником українського футболу. Дякую вам за співпрацю», – написав Богдан Копитко, повідомляє офіційний сайт "Вереса".

Раніше, за повідомленнями ЗМІ, гравці «Вереса» написали заяви про звільнення.