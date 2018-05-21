Зворушливе прощання Іньєсти з Барселоною (фото, відео)

Андрес Іньєста провів 22 роки в "Барселоні", з них 16 - грав у першій команді.

Легендарний хавбек каталонської "Барселони" Андрес Іньєста провів останній матч за «Барселону» – проти «Реал Сосьєдада» в останньому турі чемпіонату Іспанії.

Одному з найвидатніших футболістів "Барси" XXI століття влаштували яскраве прощання. Все почалося з чудового передматчевого перфомансу від трибун, повідомляє твіттер каталонців.

В останньому матчі за свою команду Іньєста зіграв 81 хвилину, після чого був замінений під овації стадіону «Камп Ноу».

Андрес Іньєста, який є вихованцем "Барселони", провів в каталонському клубі 22 роки, з них 16 - у першій команді і три - в якості капітана.

Після завершення прощальної зустрічі відбулася урочиста церемонія, яка зворушила кожного шанувальника футболу.

Guard of honor for Don Andrés#infinit8iniesta

🔵🔴 pic.twitter.com/ZdEENx14NE — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018