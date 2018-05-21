Зворушливе прощання Іньєсти з Барселоною (фото, відео)
Легендарний хавбек каталонської "Барселони" Андрес Іньєста провів останній матч за «Барселону» – проти «Реал Сосьєдада» в останньому турі чемпіонату Іспанії.
Одному з найвидатніших футболістів "Барси" XXI століття влаштували яскраве прощання. Все почалося з чудового передматчевого перфомансу від трибун, повідомляє твіттер каталонців.
📍 Camp Nou 🔵🔴— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018
💙❤ #infinit8iniestapic.twitter.com/axRTo8ZTit
В останньому матчі за свою команду Іньєста зіграв 81 хвилину, після чого був замінений під овації стадіону «Камп Ноу».
Андрес Іньєста, який є вихованцем "Барселони", провів в каталонському клубі 22 роки, з них 16 - у першій команді і три - в якості капітана.
Після завершення прощальної зустрічі відбулася урочиста церемонія, яка зворушила кожного шанувальника футболу.
Guard of honor for Don Andrés#infinit8iniesta— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018
🔵🔴 pic.twitter.com/ZdEENx14NE
👏👏 They have lifted the league trophy and the Copa del Rey, now it's time for @andresiniesta8#InfinitIniestapic.twitter.com/VIaikXR3SH— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018