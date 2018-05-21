Чемпіонат української Прем'єр-ліги став найгіршим за відвідуваністю від часів незалежності

3 900 глядачів в середньому на одній грі - це найнижчий показник відвідуваності за всю 26-річну історію чемпіонату України.

Чемпіонат української Прем'єр-ліги в сезоні-2017/18 став найгіршим за відвідуваністю за всю 26-річну історію незалежних першостей України з футболу.

188 матчів чемпіонату України у вищому дивізіоні відвідали 737 321 глядач, що в середньому становить 3 922 глядача на одній грі.

Це на 8,5% менше, ніж було в сезоні 2016/17 – найнижчий показник відвідуваності за всю 26-річну історію чемпіонату України, повідомляє сайт "Трибуна".

На матчах другого етапу (4 069 глядачів в середньому) відвідуваність була трохи вище, ніж на іграх першого етапу (3 853), але на загальні цифри статистики це серйозно не вплинуло.

Рекорд відвідуваності сезону, поставлений у матчі першого етапу «Динамо» – «Шахтар» у Києві – 38 618 вболівальників. Антирекорд чемпіонату також було поставлено в Києві на матчі «Олімпік» – «Сталь» – 84 глядачі.

У рейтингу відвідуваності клубів найкращі показники - у "Динамо" (в середньому - 9 762 глядача), незважаючи на погіршення статистики на 19% у порівнянні з попереднім сезоном. На другому місці «Шахтар» (7 465, що на 5% менше, ніж у сезоні 2016/17).

Мінімальні показники глядацької підтримки були на матчах "Сталі", "Олімпіка", "Олександрії" та "Вереса".