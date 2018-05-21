Визначилися переможці сезону проекту "Давай, грай!"

20 травня в Щасливому відбулися вирішальні матчі і стали відомі всі тріумфатори.

Визначилися переможці та призери фінального турніру проекту «Давай, грай!» сезону 2017/18.

Протягом двох днів вісім кращих команд розігрували медалі, а 20 травня у Щасливе (Київська область) відбулися вирішальні матчі і стали відомі всі тріумфатори, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

За перемогу у молодшій віковій групі U10 боролися «Донбас» (Донецьк) і «Квадрат» (Львів). Як і у попередній ігровий день поєдинок цих суперників виявився напруженим і емоційним. Основний час закінчився без голів, а у серії пенальті удача посміхнулася донеччанам – 5:4. «Донбас» – чемпіон сезону проекту «Давай, грай!».

Максим Максименко, тренер «Донбасу», після гри зазначив: "Емоції непередавані! Ми тренувалися, готувалися і дуже хотіли перемогти. Раді, що вдалося. Фінальний турнір завжди цікавий і непростий, з сильними суперниками. Окремо дякую за організацію, яка, як завжди, була на вищому рівні. І це стосується не тільки побутових питань та матчів. Всі ці дні ми відчували увагу з боку тренерів і футболістів Академії «Шахтаря»: вони підходили до нас, спілкувалися, допомагали дітям підказками, своїм прикладом. Це було дуже приємно. Ну а хочу привітати свою команду з перемогою! Вони у нас великі молодці!"

Срібні медалі завоював «Квадрат», бронзу – Black Star Junior (Краматорськ), опинившись сильніше Laurus (Курахове) в поєдинку за третє місце – 3:2. Кращим голкіпером був визнаний Єгор Демченко («Донбас»), а гравцем турніру став Руслан Височанський («Квадрат», Львів).

У старшій віковій групі U12 нікому не залишили шансів «Гірники» з Добропілля. Після трьох перемог на груповому етапі вони впевнено виграли і фінал у краматорського «Смарагду» – 5:1.

Олександр Телендий, тренер «Гірників», зазначив: "Щасливі, що нам таке досягнення підкорилося і привеземо в Добропіллі золоті медалі турніру «Давай, грай!». Ми мріяли про це, багато працювали і все-таки зуміли перемогти. Для хлопців це неординарна подія, як і для нас, наставників. Величезне число охочих брати участь у проекті було і раніше, а тепер, впевнений, їх стане ще більше".

У матчі за третє місце «Прорив» (Сєвєродонецьк) обійшов дебютанта фінального турніру «Хвилю» (Маріуполь) – 8:2. Індивідуальні призи у старшій групі дісталися Андрію Остапенко з «Прориву» (кращий воротар) і Валерію Заїці з «Смарагда» (кращий гравець турніру).

У церемонії нагородження команд взяли участь краща футболістка України Ольга Овдійчук і гравець «Шахтаря» Іван Ордець. Хлопцям було приємно отримати медалі та кубки з рук іменитих спортсменів.

У цьому зв'язку варто відзначити, що проект «Давай, грай!» відкритий і для дівчаток – це дуже важливо для розвитку жіночого футболу в нашій країні

Після церемонії нагородження Ольга Овдійчук зазначила: "Від турніру тільки найкращі враження. Це справжнє свято для дітей, який дарує емоції і незабутні моменти. Здорово, що проект «Давай, грай!» відкритий і для дівчаток – це дуже важливо для розвитку жіночого футболу в нашій країні. Подивіться, сьогодні вони не просто грали поруч з хлопцями, а ні в чому їм не поступалися: боролися, забивали голи. Я бажаю всім учасникам натхнення, наполегливості та прагнення до перемоги!

Зараз такий час, що багато дітей перестають займатися спортом, а «Шахтар» робить все, щоб вони захоплювалися футболом, були здоровими і сильними".

А захисник «Шахтаря» Іван Ордець додав: "Прекрасна атмосфера, тільки самі позитивні емоції від цього турніру. Пам'ятаю, як у дев'ять років сам починав грати у футбол, і знаю, що ця подія – справжнє свято. Зараз такий час, що багато дітей перестають займатися спортом, а «Шахтар» робить все, щоб вони захоплювалися футболом, були здоровими і сильними. Побачив багато талановитих хлопців – у них велике майбутнє. Головне, щоб вони слухали тренерів, працювали над собою і не переставали мріяти".

Окремими нагородами організатори відзначили наймолодшого учасника турніру – дев'ятирічного Віталія Куща (Laurus, Курахове) і кожну з п'яти дівчаток, які брали участь у фінальних матчах.

Капітан команди «Квадрат» Дарина Летягіна зауважила: "Я з дев'яти років у проекті «Давай, грай!», і мені це дуже подобається. На кожному тренуванні нас вчать різним вправам, багато граємо. Футбол – це дуже корисний вид спорту. Треба їм займатися серйозно, щоб бути здоровим і перемагати. Приємно було отримати нагороду від кращої футболістки України. Сподіваюся, коли виросту, теж буду хорошим гравцем".

За підсумками турніру кілька хлопців отримали запрошення на перегляд в Академії «Шахтаря» від тренерів-селекціонерів, що стане для них додатковою мотивацією.

Фінальний турнір завершено, але ФК «Шахтар» продовжує роботу з розвитку масового дитячого футболу. Сьогодні проект «Давай, грай!» вже охоплює вісім міст, де на 23 майданчиках займаються понад 1 000 дітей. І це лише початок.