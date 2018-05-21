Мессі і ще 22 надії: фіналіст минулого чемпіонату світу Аргентина назвала гравців на поїздку в Росію

14:57, 21 травня 2018
Футбол
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Збірна Аргентини / MustShareNews

Про це повідомляє Ole.

Воротарі: Ромеро, Армані, Кабальєро

Захисники: Меркадо, Фасіо, Отаменді, Ансальді, Тальяфіко, Рохо

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Півзахисники: Банега, Маскерано, Сальвіо, Більяр, Ді Марія, Ло Чельсо, Лансіні, Максі Меса, Акунья

Нападники: Мессі, Агуеро, Ігуаїн, Павон, Дібала

В остаточну заявку аргентинців не потрапив форвард Інтера Мауро Ікарді, який став найкращим снайпером Серії А. В свою чергу поїде на турнір 22-річний нападник Бока Хуніорс Крістіан Павон.

Збірна Аргентини на груповому етапі ЧС-2018 зіграє з ісландцями, хорватами і Нігерією.

Чемпіонат світу в Росії пройде з 14 червня по 15 липня.

Зазначимо, що чотири роки тому, на ЧС-2014 в Бразилії, збірна Аргентини стала фіналістом, поступившись у вирішальній грі збірній Німеччини.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#збірна Аргентини