Мессі уп'яте виграв "Золоту бутсу", побивши рекорд Роналду

За кількістю цих нагород Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду, у якого чотири "Золоті бутси".

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі став володарем «Золотої бутси» за підсумками сезону-2017/18. Ця нагорода вручається щорічно кращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять до УЄФА. У чемпіонаті Іспанії Мессі забив 34 голи в 36 матчах (68 очок). Другу сходинку в гонці бомбардирів посів Мохамед Салах з «Ліверпуля», третю – Харрі Кейн з «Тоттенхема», повідомляє Goal. 1. Ліонель Мессі (Барселона) — 34 голи (68 очок) 2. Мохамед Салах (Ліверпуль) — 32 голи (64 очки) 3. Харрі Кейн (Тоттенхем) — 30 голів (60 очок) Мессі встановив новий рекорд за кількістю «Золотих бутс». Тепер у нього п'ять цих нагород. Кріштіану Роналду вигравав трофей чотири рази.

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