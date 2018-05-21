Мессі уп'яте виграв "Золоту бутсу", побивши рекорд Роналду
12:41, 21 травня 2018Футбол
43
За кількістю цих нагород Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду, у якого чотири "Золоті бутси".
Ліонель Мессі уп'яте виграв "Золоту бутсу" / Reuters
Форвард «Барселони» Ліонель Мессі став володарем «Золотої бутси» за підсумками сезону-2017/18. Ця нагорода вручається щорічно кращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять до УЄФА.
У чемпіонаті Іспанії Мессі забив 34 голи в 36 матчах (68 очок). Другу сходинку в гонці бомбардирів посів Мохамед Салах з «Ліверпуля», третю – Харрі Кейн з «Тоттенхема», повідомляє Goal.
1. Ліонель Мессі (Барселона) — 34 голи (68 очок)
2. Мохамед Салах (Ліверпуль) — 32 голи (64 очки)
3. Харрі Кейн (Тоттенхем) — 30 голів (60 очок)
Мессі встановив новий рекорд за кількістю «Золотих бутс». Тепер у нього п'ять цих нагород. Кріштіану Роналду вигравав трофей чотири рази.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter