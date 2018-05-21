Де будуть жити і що мають в райдері гравці Реала на фіналі Ліги чемпіонів у Києві (відео)

Журналісти побували в готелі, де вже через кілька днів буде жити один з фіналістів Ліги чемпіонів.

Журналісти побували в готелі, де вже через кілька днів буде жити один з фіналістів Ліги чемпіонів мадридський "Реал". Менеджер готелю розповів про секрети райдера, примхи та забобони іспанської команди. Також стало відомо, чому футболісти "Реала" не зможуть замовити їжу в номер, а список каналів у телевізорі буде суворо обмежено, повідомляє "Спецкор".

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