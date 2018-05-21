Де будуть жити і що мають в райдері гравці Реала на фіналі Ліги чемпіонів у Києві (відео)

12:18, 21 травня 2018
Футбол
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REUTERS

Менеджер готелю розповів про секрети райдера, примхи та забобони іспанської команди. Також стало відомо, чому футболісти "Реала" не зможуть замовити їжу в номер, а список каналів у телевізорі буде суворо обмежено, повідомляє "Спецкор".

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #фінал Ліги чемпіонів у Києві#Реал Мадрид