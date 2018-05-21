Интер в драматичном матче вырвал у Лацио место в Лиге чемпионов следующего сезона

Поединок в Риме с непредсказуемой развязкой закончился со счетом 2:3.

В Риме на "Стадио Олимпико" завершился матч заключительного тура итальянской Серии А в этом сезоне. Встречались два прямых конкурента за четвертое место, дающее право выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019.

«Интер» победил «Лацио» на его поле со счетом 3:2.

Клуб из Милана устраивала только победа. Однако ход встречи складывался отнюдь не в пользу "черно-синих". Уже на 9-й минуте нелепый гол в свои ворота забил полузащитник миланского клуба Иван Перишич. В середине первого тайма игрок "Интера" Данило Д'Амброзио сравнял счёт. До перерыва «Лацио» вновь вышел вперёд благодаря точному удару хавбека Фелипе Андерсона.

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Во втором тайме, на 78-й и 81-й минутах, «Интеру» удалось кардинально изменить расположение чаши весов. Вначале отличился с пенальти Мауро Икарди, а затем Матиас Весино Фалеро вырвал для миланского клуба победу.

Победа на поле конкурента позволила «Интеру» завершить чемпионат на четвёртом месте, которое даёт право участвовать в следующем сезоне Лиги чемпионов. «Лацио», занявший пятую строчку, выступит в Лиге Европы.

«Аталанта» и «Милан» по итогам 38 туров в Серии А также пробились в Лигу Европы. Оба начнут свой путь с квалификации.

Что касается Лиги чемпионов, то в ней Италию представят "Ювентус", "Наполи", "Рома" и "Интер".