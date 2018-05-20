Грізманн після переходу до Барселони буде отримувати 15 мільйонів євро на рік

Французький форвард узгодив з каталонським клубом умови 5-річного контракту.

Стали відомі деталі контракту, який «Барселона» пропонує нападнику мадридського «Атлетіко» Антуану Грізманну.

Стверджується, що майже всі умови погоджені. Француз підпише з «Барсою» 5-річну угоду з зарплатою 15 мільйонів євро на рік після сплати податків. Крім того, в договорі будуть прописані значні бонуси за гру.

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Вище зарплата в "Барселоні" - тільки у аргентинця Ліонеля Мессі. Грізманн буде отримувати на одному рівні з уругвайцем Луїсом Суаресом.

За інформацією Diario Sport, «Атлетіко» двічі пропонував Грізманну продовжити контракт, в тому числі і з величезною зарплатою 25 мільйонів євро, але футболіст хоче перейти у «Барселону».