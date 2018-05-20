Сформована підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Прем'єр-ліги сезону-2017/2018
Після матчів заключного, 32-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сформувалася підсумкова турнірна таблиця. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
ГРУПА 1
1. Шахтар - 75 очок
2. Динамо - 73
3. Ворскла - 49
4. Зоря - 43
5. Маріуполь - 39
6. Верес - 35
ГРУПА 2
7. Олександрія - 45
8. Карпати - 37
9. Олімпік - 36
10. Зірка - 31
11. Чорноморець - 29
12. Сталь - 26
Чемпіоном України став Шахтар, Динамо завоювала срібло і виступить в кваліфікації Ліги чемпіонів.
У Ворскли - бронза і пряма путівка в груповий турнір Ліги Європи. Зоря і Маріуполь візьмуть участь у третьому і другому кваліфікаційних етапах Ліги Європи відповідно.
Сталь (Кам'янське) вилетіла в Першу лігу. Зірка і Чорноморець візьмуть участь в стикових матчах з командами Першої ліги в боротьбі за право участі в УПЛ в наступному сезоні.
Форвард Шахтаря Факундо Феррейра став найкращим бомбардиром УПЛ - 21 гол.