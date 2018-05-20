Сформована підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Прем'єр-ліги сезону-2017/2018

Завершився останній тур сезону.

Після матчів заключного, 32-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сформувалася підсумкова турнірна таблиця. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

ГРУПА 1

1. Шахтар - 75 очок

2. Динамо - 73

3. Ворскла - 49

4. Зоря - 43

5. Маріуполь - 39

6. Верес - 35

ГРУПА 2

7. Олександрія - 45

8. Карпати - 37

9. Олімпік - 36

10. Зірка - 31

11. Чорноморець - 29

12. Сталь - 26

Чемпіоном України став Шахтар, Динамо завоювала срібло і виступить в кваліфікації Ліги чемпіонів.

У Ворскли - бронза і пряма путівка в груповий турнір Ліги Європи. Зоря і Маріуполь візьмуть участь у третьому і другому кваліфікаційних етапах Ліги Європи відповідно.

Сталь (Кам'янське) вилетіла в Першу лігу. Зірка і Чорноморець візьмуть участь в стикових матчах з командами Першої ліги в боротьбі за право участі в УПЛ в наступному сезоні.

Форвард Шахтаря Факундо Феррейра став найкращим бомбардиром УПЛ - 21 гол.