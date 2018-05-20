Ворскла обіграла Зорю в битві за бронзу чемпіонату України

18:56, 20 травня 2018
Футбол
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"Ворскла" здобула бронзу УПЛ / Footboom.com

Ворскла обіграла луганську Зарю з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Обидві команди до останнього туру претендували на бронзу чемпіонату. Ворсклу влаштовувала перемога або нічия, Зоря сподівалася на перемогу - тільки вона могла забезпечити луганчанам третю позицію.

На 66-й хвилині Ворскла відкрила рахунок - після подачі Ребенка Кулач пробив головою у дев'ятку.

На другій доданій хвилині Сергійчук втік один на один з голкіпером, і покотив м'яч на Васіна, який відправив м'яч у сітку - 2:0.

Ворскла перемогла і набрала 49 очок. У Зорі залишилося 43 пункти, і вона фінішувала на четвертому місці.

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Теги: #Ворскла#УПЛ-2017/18