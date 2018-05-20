Ворскла обіграла Зорю в битві за бронзу чемпіонату України
18:56, 20 травня 2018Футбол
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Полтавський клуб вийшов переможцем в очному протистоянні претендентів на третє місце в УПЛ.
"Ворскла" здобула бронзу УПЛ / Footboom.com
У Полтаві завершилася зустріч заключного, 32-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.
Ворскла обіграла луганську Зарю з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
Обидві команди до останнього туру претендували на бронзу чемпіонату. Ворсклу влаштовувала перемога або нічия, Зоря сподівалася на перемогу - тільки вона могла забезпечити луганчанам третю позицію.
На 66-й хвилині Ворскла відкрила рахунок - після подачі Ребенка Кулач пробив головою у дев'ятку.
На другій доданій хвилині Сергійчук втік один на один з голкіпером, і покотив м'яч на Васіна, який відправив м'яч у сітку - 2:0.
Ворскла перемогла і набрала 49 очок. У Зорі залишилося 43 пункти, і вона фінішувала на четвертому місці.
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