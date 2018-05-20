Ворскла обіграла Зорю в битві за бронзу чемпіонату України

Полтавський клуб вийшов переможцем в очному протистоянні претендентів на третє місце в УПЛ.

У Полтаві завершилася зустріч заключного, 32-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Ворскла обіграла луганську Зарю з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Обидві команди до останнього туру претендували на бронзу чемпіонату. Ворсклу влаштовувала перемога або нічия, Зоря сподівалася на перемогу - тільки вона могла забезпечити луганчанам третю позицію.

На 66-й хвилині Ворскла відкрила рахунок - після подачі Ребенка Кулач пробив головою у дев'ятку.

На другій доданій хвилині Сергійчук втік один на один з голкіпером, і покотив м'яч на Васіна, який відправив м'яч у сітку - 2:0.

Ворскла перемогла і набрала 49 очок. У Зорі залишилося 43 пункти, і вона фінішувала на четвертому місці.