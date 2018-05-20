Нападник Шахтаря Феррейра зіграв останній матч за команду

Контракт аргентинця з "гірниками" закінчується влітку.

Форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра повідомив, що матч проти «Динамо» був останнім для нього у складі гірників.

«Це мій останній матч за «Шахтар», я залишаю команду. Дуже вдячний клубу, вболівальникам. З «Шахтарем» я виграв і Кубок, і чемпіонство, дуже щасливий через це. Але у мене є інші пропозиції. Зараз хочу трохи відпочити. Мені подобаються чемпіонати Іспанії та Італії, хотів би грати там. Зараз йдуть переговори, поки не можу назвати клуби», – сказав Феррейра в інтерв'ю #FootballHub.

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Контракт аргентинця з «Шахтарем» закінчується влітку.

За повідомленнями ЗМІ, в послугах Феррейри були зацікавлені італійське «Торіно» і бельгійський «Андерлехт». Португальські ЗМІ також повідомляють, що аргентинець підпише контракт з «Бенфікою» з Лісабона.

27-річний форвард провів за "Шахтар" 115 матчів, забив 59 голів і зробив 12 гольових передач.