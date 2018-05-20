Шевченко викликав динамівця Сидорчука в збірну України

Сергій Сидорчук приєднається до решти 25 футболістів, викликаних на матчі з Албанією і Марокко.

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук отримав виклик в збірну України, і таким чином 23 травня приєднається до головної команди країни.

Як стало відомо сайту "Команда 1", динамівець буде готуватися до товариських поєдинків "синьо-жовтих" проти збірних Албанії і Марокко нарівні з іншими "збірниками". Таке рішення Андрій Шевченко прийняв після того, як футболіст відновився після травми і зіграв у першому після паузи матчі з Шахтарем.

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Нагадаємо, що раніше в списку викликаних Андрієм Шевченком на контрольні матчі футболістів Сидорчук був відсутній. 19 травня півзахисник Динамо вперше зіграв після травми, яку він отримав у жовтні 2017 року в матчі проти Янг Бойз.

У грі з Шахтарем Сидорчук вийшов на заміну замість Буяльського на 57-й хвилині гри. Сам матч завершився перемогою Динамо з рахунком 2:1.