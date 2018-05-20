Легенда №20: як фанати Динамо прощалися з Гусєвим (фото, відео)

12:10, 20 травня 2018
Футбол
1177
Олег Гусєв провів останній матч у футболці "Динамо" / ФК "Динамо"

Олег Гусєв провів свій останній матч у футболці київського "Динамо", вийшовши на заміну у грі з "Шахтарем" у заключному турі чемпіонату України.

Вболівальники ультрас киян приготували спеціальні банери для 35-річного півзахисника, а також яскравий перфоманс - виклали за допомогою білих прапорів число "20" - ігровий номер Олега Гусєва в "Динамо".

ФК "Динамо"

Після закінчення матчу фанати Динамо довго не відпускали Гусєва, влаштувавши йому прощальні підкидання, повідомляє Isport.

ФК "Динамо"

Зазначимо, що Олег Гусєв провів у футболці "Динамо" 433 матчі. Поки що півзахисник не визначився, чи продовжить він кар'єру футболіста в іншому чемпіонаті або ж спробує себе в іншій ролі.

Як повідомляв УНІАН, вчора київське Динамо обіграло Шахтар - 2:1 - в останньому матчі чемпіонату УПЛ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #матч Динамо-Шахтар#Олег Гусєв