Більше 2 тисяч вболівальників Реала повернули квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві

Вболівальників лякають проблеми з логістикою і завищені ціни в Києві.

Вболівальники «Реала» повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонів, в якому «Реал» зіграє проти «Ліверпуля» 26 травня в Києві. Про це повідомляє іспанська AS. Читайте також"Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і зірки Реала здають свої квітки Раніше мадридський клуб розподілив 12802 квитків між 24268 уболівальниками, власниками абонементів «Реала». Проблеми з логістикою і завищені ціни в Києві змушують уболівальників повертати квитки. Понад 2200 фанатів повернули квитки, пославшись на ряд логістичних труднощів. Раніше повідомлялося, що «Реал» активував продаж квитків за резервним списками.

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