Більше 2 тисяч вболівальників Реала повернули квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві

11:48, 20 травня 2018
Футбол
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REUTERS

Про це повідомляє іспанська AS.

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Раніше мадридський клуб розподілив 12802 квитків між 24268 уболівальниками, власниками абонементів «Реала».

Проблеми з логістикою і завищені ціни в Києві змушують уболівальників повертати квитки.

Понад 2200 фанатів повернули квитки, пославшись на ряд логістичних труднощів.

Раніше повідомлялося, що «Реал» активував продаж квитків за резервним списками.

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #фінал Ліги чемпіонів у Києві#Реал Мадрид