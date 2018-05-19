Мбокані, Мораес і Хачеріді залишать Динамо
23:16, 19 травня 2018Футбол
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Контракти гравців закінчуються влітку цього року, а нових угод клуб не буде пропонувати.
Відразу три гравці основи "Динамо" покинуть команду в літнє міжсезоння / fcdynamo.kiev.ua
Київське Динамо не буде пропонувати нові контракти Дьемерси Мбокані, Жуніору Мораєсу і Євгену Хачеріді.
Всі троє гравців залишать київський клуб, повідомляє Динамоманія.
Нападники Мбокані та Мораєс, а також захисник Хачеріді покинуть "Динамо" на правах вільних агентів.
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Контракти гравців закінчуються влітку цього року, а нових угод клуб не буде пропонувати, повідомив наставник киян Олександр Хацкевич на прес-конференції після матчу 32-го туру проти "Шахтаря".
Також покине Динамо Олег Гусєв, який вийшов на заміну в поєдинку з Шахтарем.
Як повідомляв УНІАН, "Динамо" фінішувало на 2-ій позиції в УПЛ 2017/18, відставши від Шахтаря на 2 очки.
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