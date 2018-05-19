Айнтрахт - Баварія - 3:1: клуб із Франкфурта сенсаційно виграв Кубок Німеччини

Доля матчу була вирішена за 9 хвилин до кінця гри.

У Берліні на "Олімпіаштадіоні" завершився фінальний матч 75-го ювілейного розіграшу Кубка Німеччини з футболу, в якому чемпіон Бундесліги сезону 2017/18 "Баварія" з Мюнхена протистояла "Айнтрахту" з Франкфурта.

Гра завершилася сенсаційною перемогою "Айнтрахта" з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Героєм матчу став хорватський легіонер франкфуртців Анте Ребіч.

На 11-й хвилині Ребіч відкрив рахунок, але на початку другого тайму, на 52-й, гравець "Баварії" Маріуш Левандовскі зрівняв результат. Доля матчу була вирішена на 82-й хвилині, коли Ребіч забив другий гол у майже такій самій ситуації, як і свій перший м'яч.

Вже в доданий арбітром час, на 90+6 хвилині гри Міят Гачинович забив гол у порожні ворота "Баварії", коли воротар пішов до воріт "Айнтрахта" при подачі кутового.

Таким чином, команда в п'ятий раз у своїй історії виграла Кубок Німеччини, після тріумфів 1974, 1975, 1981 та 1988 років.