Гравці "Шахтаря" вийшли на матч з "Динамо" в спеціальних чемпіонських футболках

"Чемпіонські футболки" відбивали всі 11 сезонів тріумфів гірників в історії.

На матч заключного туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги сезону 2017/18 гравці донецького "Шахтаря" вийшли в спеціальних футболках.

Кожен з гравців ніс на собі рік 11 чемпіонатів, де донецький клуб перемагав, повідомляється на офіційній сторінці клубу в Facebook.

Донецький клуб з 2002. по 2018 роки виграв 11 титулів чемпіона України.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому "Шахтар" обіграв рівненський "Верес" (1:0) і став переможцем чемпіонату України сезону 2017/18.