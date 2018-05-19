Гравці "Шахтаря" вийшли на матч з "Динамо" в спеціальних чемпіонських футболках
21:38, 19 травня 2018Футбол
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"Чемпіонські футболки" відбивали всі 11 сезонів тріумфів гірників в історії.
"Шахтар" виграв титул чемпіона України в 11-й раз за 16 років / facebook.com/fcshakhtar
На матч заключного туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги сезону 2017/18 гравці донецького "Шахтаря" вийшли в спеціальних футболках.
Кожен з гравців ніс на собі рік 11 чемпіонатів, де донецький клуб перемагав, повідомляється на офіційній сторінці клубу в Facebook.
Донецький клуб з 2002. по 2018 роки виграв 11 титулів чемпіона України.
Як повідомляв УНІАН, тиждень тому "Шахтар" обіграв рівненський "Верес" (1:0) і став переможцем чемпіонату України сезону 2017/18.
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