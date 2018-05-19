Динамо - Шахтар - 2:1: кияни здобули "перемогу престижу" в кінцівці сезону

"Динамо" обіграло чемпіона і володаря Кубка України.

У Києві на стадионі "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч останнього 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало донецький "Шахтар" і зуміло здобути перемогу.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперники провели рівний перший тайм, а долі гри була вирішена незабаром після перерви.

На 16-й хвилині гри Віктор Циганков з кутового навісив точно на голову Беньяміну Вербичу, який завдав влучного удару по воротах. М'яч вдарився об газон і влетів під поперечину..Втім, вже на 23-й хвилині гості заробили пенальті і Ромеро Марлос технічним ударом зрівняв результат.

А на 55-й хвилині Циганков підключив справа в штрафній "Шахтаря" Кендзьору, послідував простріл і гравець "гірників" Давид Хочолава зрізав м'яч у власні ворота.

У час, що залишився "Шахтар" багато атакував, але зрівняти рахунок так і не зумів.

Таким чином, у "Шахтаря" залишилося 75 очок у підсумковій турнірній таблиці УПЛ, а у "Динамо" - 73.