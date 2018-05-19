"Челсі" обіграв "Манчестер Юнайтед" і завоював Кубок Англії

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі" завершився фінальний матч Кубка Англії, в якому "Челсі" приймав "Манчестер Юнайтед" і зумів обіграти суперника.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у цьому матчі на 22-й хвилині забив Еден Азар, який реалізував пенальті.

Азар отримав м'яч і явно тікав від захисника. Джонс стрибнув в ноги супернику, який увірвався в штрафну, і збив його, заробив пенальті у ворота своєї команди і попередження. Пробиваючи пенальті Азар побачив, що кіпер почав падати на правий бік - і спокійно пробив у правий від себе кут.

Надалі команди багато і пристрасно атакували, але забити голів більше нікому так і не вдалося.

Таким чином, "Челсі" виграв перший і єдиний трофей в нинішньому сезоні і 8-й Кубок Англії в історії.