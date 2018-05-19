Олександрія - Олімпік - 2:0: олександрійці закріпилися на 7-му місці в таблиці УПЛ

Команда з Олександрії на мажорній ноті завершила сезон у Прем'єр-лізі.

В Олександрії завершився матч останнього 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала донецький "Олімпік" і обіграла суперника.

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена у другому таймі. на 55-й хвилині Василь Грищук реалізував пенальті і відкрив рахунок у грі, а на 80-й хвилині Тимур Стецьків подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, "Олександрія" набрала 45 очок і закріпилася на 7-му місці в підсумковій турнірній таблиці УПЛ. У "Олімпіка" - 36 балів і команда пропустила вперед львівські "Карпати" (37), посівши підсумкове 8-е місце в УПЛ.