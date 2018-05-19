Карпати - Сталь - 3:0: команда з Кам'янського вилетіла в Першу лігу

Гра у Львові завершилася крупною поразкою гостей і прямим вильотом з елітного дивізіону.

У Львові завершився матч заключного 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" обіграли з великим рахунком "Сталь" з Кам'янського.

Гра завершилася з результатом 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рахунок на 37-й хвилині відкрив Орест Лебеденко, а після перерви, в середині другого тайму, на 61-й хвилині Сергій Мякушко подвоїв перевагу господарів поля. Нарешті, на 78-й хвилині Мар'ян Швед довів перевагу львів'ян до великої.

Таким чином, на рахунку "Сталі" залишилося 26 очок і команда зайняла останнє, 12-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда напряму вилетіла з Прем'єр-ліги у буде в наступному сезоні виступати в Першій лізі ПФЛ.

"Карпати" фінішували на 8-му місці в турнірній таблиці - 37 очок, обійшовши донецький "Олімпік", у якого 9-е місце і 36 балів.