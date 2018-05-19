Чорноморець уникнув прямого вильоту з Прем'єр-лізі і зіграє в матчах плей-офф

Одесити обіграли "Зірку" з Кропивницького з рахунком 1:0.

В Одесі завершився матч останнього 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Зірку" з Кропивницького і обіграв опонента.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 57-й хвилині рахунок у матчі відкрив Максим Третьяков. Гравець зумів використати жахливу помилку від захисту суперника - Гафаити загубився на футбольному полі і упустив свого гравця з поля. Максим протягнув м'яч і з носка пробив під голкіпером - 1:0.

Надалі одесити зуміли втримати свою перевагу.

Таким чином, "Чорноморець" набрав 29 очок і зумів уникнути 12-го місця і прямого вильоту з елітного дивізіону українського футболу. Команда посіла 11-е місце і тепер зіграє у плей-офф за право зіграти в Прем'єр-лізі з командою з ПФЛ (Перша ліга).