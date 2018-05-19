Онлайн-відеотрансляція, Динамо - Шахтар: Прем'єр-ліга, 32-й тур

Матч лідерів українського футболу відбудеться в суботу ввечері.

Сьогодні у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться матч заключного 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме донецький "Шахтар".

Гра не має турнірного значення, тому що "Шахтар" достроково став чемпіоном УПЛ - донецька команда на 5 очок випереджає киян у турнірній таблиці.

Також "Шахтар" у цьому сезоні виграв Кубок України, обігравши у фіналі "Динамо" з рахунком 2:0.

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30. ТБ-трансляцію проведе телеканал 2+2.