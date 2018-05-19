Шахтар є фаворитом букмереских контор на ставках перед матчем з Динамо

Гра останнього туру чемпіонату УПЛ відбудеться в суботу ввечері.

Сьогодні у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться матч заключного 32-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме донецький "Шахтар".

На ставках букмекерських контор "Шахтар" вважається фаворитом з незначною перевагою, повідомляє специалізованний портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 23 провідних букмекерських контор світу. В середньому на перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 3,08 до 1, на нічию - 3,37 до 1, а на перемогу гостей-гірників - 2,11 до 1.

"Шахтар" виграв у цьому сезоні і чемпіонат УПЛ, і Кубок України. Тим не менше, перемога в матчі проти принципового суперника завжди важлива, що для "Шахтаря", що для "Динамо".

Матч "Динамо" - "Шахтар" нанчется о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе канал 2+2.